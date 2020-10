L’Inter si aggrappa a Lukaku e torna a vincere dopo un mese

Nerazzurri vittoriosi 2-0 sul campo del Genoa. Problemi non risolti. Eriksen stranamente dal primo minuto. Raddoppio di D’Ambrosio.

Genoa-Inter 0-2. L’Inter torna alla vittoria in campionato dopo un mese. Aveva battuto la Fiorentina 4-3, al termine di una partita rocambolesca, lo scorso 26 settembre. Dopodiché il pareggio in casa della Lazio e la sconfitta nel derby, oltre al pari agguantato all’ultimo minuto contro l’altro Borussia.

I nerazzurri di Conte hanno battuto 2-0 il Genoa. Non si può dire che siano guariti, anzi. Hanno faticato a segnare e come al solito si sono appoggiati al vero grande acquisto degli ultimi due anni: Lukaku che di sinistro ha sfruttato un ottimo assist di Barella.

Il gol è arrivato al 64esimo. Al 79esimo il raddoppio di D’Ambrosio su azione di calcio d’angolo.

Conte ha fatto giocare Eriksen dal primo minuto, così come Ranocchia. L’Inter ha 10 punti in classifica e sale al terzo posto. In testa c’è sempre il Milan a punteggio pieno. Milan che lunedì ospiterà la Roma.