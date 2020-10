D’Amore (Asl Napoli2): “Aspettiamo domani per dire che il Napoli è fuori dal rischio focolaio”

Il direttore dell’Asl Napoli2: “Zielinski è risultato positivo giovedì, aspettiamo una settimana. La fuga degli juventini? Strano, ci vuole l’ok dell’Asl”

Il direttore dell’ASL Napoli2 Antonio D’Amore, è intervenuto in collegamento a Telecapri Onda Azzurra, per tornare sulla questione relativa a Juve-Napoli e alla presunta mancanza degli azzurri nel seguire il protocollo dopo la positività i Zielinski. E dice che il Napoli non ha ancora superato il rischio di essere un focolaio nonostante i tamponi negativi di ieri.

Dobbiamo stare attenti ai tamponi che il Napoli effettuerà ogni 2 giorni. Per noi il caso indice è quello di Zielinski, risultato positivo giovedì. Vedremo cosa accadrà tra qualche giorno, almeno sino a giovedì (domani, ndr): solo allora, se non ci saranno altri positivi, tireremo un sospiro di sollievo. Sicuramente la squadra non poteva prendere l’aereo o andare in albergo»

Poi è tornato sull’ormai stranota questione della mancata partenza per Torino

«Noi segnaliamo alle autorità – polizia e carabinieri – e ai comuni tutti i positivi, in modo da monitorarne anche i movimenti. Se il Napoli fosse partito, le strutture competenti avrebbero inoltrato la segnalazione. Si rischia una sanzione o una denuncia penale».

Sull’abbandono della bolla da parte di 5-7 giocatori della Juventus

Per abbandonare la bolla, ci vorrebbe la segnalazione dell’Asl in questo caso. Strano che sia accaduto. Il protocollo Figc non ha coinvolto le Asl?