Il centrocampista arriva in prestito secco dal Chelsea. Gattuso lo ha già allenato al Milan

Tiemoué Bakayoko è un nuovo giocatore del Napoli: è ufficiale. Il contratto del centrocampista francese è stato depositato poco fa in Lega, sancendo quindi il suo trasferimento in prestito dal Chelsea. In questo modo, Gennaro Gattuso – che lo ha già allenato al Milan – potrà contare su ben sei centrocampisti.