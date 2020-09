Suarez verso Perugia per l’esame di Italiano. Per Marca “la pista Juve è ancora aperta”

L’attaccante del Barcellona non ha rinunciato a richiedere la cittadinanza. Nonostante il sì di Milik che dovrebbe liberare Dzeko, la Juve si tiene una porta aperta

Luis Suarez è in viaggio verso Perugia, dove sosterrà il test di Italiano passato il quale potrà ottenere la cittadinanza. Nonostante proprio in queste ore il sì di Milik alla Roma dovrebbe sbloccare il triangolo di mercato che porterebbe Dzeko alla Juve, la trasferta dell’attaccante uruguaiano riapre una porta che pareva chiusa: perché tentare lo stesso l’esame se ormai, come scrivevano tutti, aveva rinunciato all’eventuale approdo in bianconero? E infatti Marca titola: “l’opzione Juve è ancora aperta”.

Evidentemente resta un’opzione percorribile anche per la Juve, che ha già troppi extracomunitari in rosa: Arthur (brasiliano) e McKennie (statunitense).

L’Università per Stranieri di Perugia è un luogo tristemente famoso per l’omicidio di Meredith Kercher. E’ lì che si svolge l’esame per il B1, difficoltà intermedia, il livello minimo per ottenere la cittadinanza italiana.

Uno degli ostacoli alla trattativa è rappresentato dalla burocrazia: il 5 ottobre chiude il calciomercato, e il 6 la Juventus dovrà presentare le liste per i gironi di Champions. Non è certo che la pratica possa chiudersi – contestualmente alla trattativa – nei tempi.

Suarez tra l’altro è fermo in un braccio di ferro col Barcellona: ha il contratto in scadenza a giugno, e per liberarsi ora chiede il pagamento per intero dell’ultima annualità: 15 milioni. Il Barcellona per tutta risposta lo ha messo per ora fuori rosa.