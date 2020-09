Sky: l’agente di Milik appena arrivato a Trigoria

Lo riporta Gianluca di Marzio su Twitter spiegando che in ballo c’è la decisione dell’attaccante polacco per la Roma

L’agente di Milik sarebbe appena arrivato a Trigoria per un incontro con la dirigenza della Roma. A darne notizia l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca di Marzio sui social che spiega che in ballo c’è la decisione dell’attaccante che darebbe il via a un valzer di calciatori tra Roma, Napoli e Juve