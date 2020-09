Stadi, via libera del governo a 1000 spettatori

Il via libera è arrivato al termine dell’incontro tra il ministro Boccia, il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, e i ministri Speranza e Spadafora.

Torna il pubblico negli stadi! Da domani gli impianti in tutta Italia potranno ospitare fino a 1000 spettatori. Il via libera è arrivato dopo l’incontro organizzato dal ministro Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora.

Si continua a lavorare da qui al 7 ottobre, per dare un contributo condiviso tra governo e regioni in vista del prossimo dpcm, anche in base alle valutazioni di Salute e Cts della curva epidemiologica, per definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva.