Repubblica: Milik minaccia di restare fermo una stagione per poi liberarsi a parametro zero

Milik e il Napoli sono ormai separati in casa, scrive Repubblica Napoli. Lo scontro non è più recuperabile. Dopo la mancata convocazione contro il Pescara, venerdì scorso, e le parole di Gattuso, che lo ha ufficialmente messo alla porta, il rapporto tra il polacco e il club si è irrimediabilmente compromesso.

“Il diretto interessato non ha gradito e ha agitato lo spettro di un’ultima stagione ai margini per liberarsi poi tra dieci mesi a parametro zero. Uno scontro sbandierato che però dovrebbe risolversi la prossima settimana. Il muro contro muro non serve a nessuno: al Napoli che ormai ha fatto altre scelte per il reparto offensivo, ma soprattutto all’attaccante polacco cui non conviene troppo restare a guardare

con l’Europeo all’orizzonte. Si lavora, dunque, alla soluzione. Che ha i contorni giallorossi della Roma, unica vera possibilità per Milik, sedotto e poi abbandonato dalla Juventus”.