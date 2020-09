Pedullà: intesa tra Milik e la Roma per 5 milioni a stagione con bonus

Su Twitter, Alberto Pedullà scrive che Arkadiusz Milik ha trovato un accordo con la Roma per un ingaggio a 5 milioni a stagione con bonus. A questo punto, non resta che trovare un’intesa tra il club partenopeo e quello giallorosso per ridurre la distanza tra domanda e offerta.

