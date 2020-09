Il Fatto: l’esame di Suarez registrato dalla Procura con le microspie, ha declinato i verbi all’infinito

Il Fatto quotidiano racconta l’esame di Suarez e scrive che l’esame è stato registrato perché sono state piazzate microspie in aula.

I finanzieri, su mandato dei pm Paolo Abbritti, Gianpaolo Mocetti e del procuratore Raffaele Cantone, allargano il raggio delle intercettazioni e iniziano ad ascoltare i telefoni della docente Stefania Spina e dell’esaminatore Lorenzo Rocca. Scoprono che l’intero corso online per Suarez dura circa 4 giorni e che si accelera per fissare la data dell’esame. A quel punto decidono di installare delle microspie nella sede dell’esame. Che registrano integralmente in ambientale ascoltandolo in diretta. Registrano anche altri esami che dimostrano il confronto tra la prestazione di Suarez e quella degli altri candidati. L’esaminatore gli mostra in sequenza 4 immagini e Suarez spiega cosa vede. E nel suo italiano, in una prova che dura soltanto una dozzina di minuti, declina ogni verbo all’infinito.