Gazzetta: Milik accetterà la Roma solo per 4,5 milioni a stagione. Si fa avanti il Tottenham 

Il polacco non vuole rimetterci soldi. Il club inglese sarebbe pronto a ingaggiarlo a costo zero a gennaio e a pagargli uno stipendio di 5 milioni a stagione. Ma Milik rischia di restare fermo fino alla fine della stagione

La Roma e il Napoli sono vicine all’accordo per Milik, scrive la Gazzetta. Il Napoli ha abbassato le sue pretese per il polacco a 25 milioni e a 20 lo lascerebbe andar via, ma resta il problema dell’ingaggio desiderato dall’attaccante.

“Milik, ovviamente, non ha alcuna intenzione di lasciarci dei soldi. L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso gli ha detto di trovarsi un’altra squadra, perché non rientra nei suoi piani tecnici e l’attaccante ha spiegato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lui avrebbe voluto soltanto la Juventus ma, adesso, che i bianconeri lo hanno liberato dall’accordo precedente, sarebbe disposto a trasferirsi alla Roma soltanto se l’offerta di 4,5 milioni a stagione per le prossime quattro gli venisse confermata. Insomma, il giochino potrebbe farsi pericoloso, per chiunque. Anche perché nelle ultime ore è arrivata all’entourage dell’attaccante polacco l’offerta del Tottenham, pronto a ingaggiarlo a costo zero, a gennaio prossimo, e a pagargli uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione. La Premier League resta tra le preferenze del giocatore che corre il rischio, però, di restare fermo fino al termine della stagione se optasse per arrivare alla scadenza del contratto”.