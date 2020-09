Esame Suarez, Olivieri: «Mi ha chiamato Paratici». Ma non c’è traccia della loro telefonata

Il Corsera spiega che il rettore della Statale di Perugia potrebbe aver millantato un contatto che non c’è stato, oppure potrebbe essere avvenuto su WhatsApp o su una linea fissa

Tutto il materiale intercettazioni telefoniche, tabulati e filmati delle riunioni avvenute sulla piattaforma Teams tra i docenti dell’Università per stranieri per fornire in anticipo le domande che sarebbero state poste al giocatore e fargli imparare a memoria le risposte, sono al momento al vaglio degli investigatori della Guardia di finanza che stanno cercando di ricomporre il mosaico di quanto accaduto a inizio mese.

La telefonata di Cherubini resta un punto fermo, così come, scrive il Corsera le successive ci Fabio Paratici

Entrambi potrebbero essere convocati nei prossimi giorni dai pm e dalla Procura della Figc.

Un primo contatto dunque sarebbe tra il ds della Juve e il rettore dell’a Statale che poi avrebbe contattato la rettrice dell’Università per stranieri Giulia Grego Bolli e il direttore generale Simone Olivieri.

Entrambi si mettono a disposizione, e si attivano per soddisfare la richiesta giunta dalla Juventus. E dai dialoghi registrati emerge che nei giorni successivi parlano sia con i dirigenti bianconeri o con loro intermediari che con lo staff di Suarez. Olivieri ha almeno tre telefonate con l’avvocatessa Maria Turco, che lavora nello studio dell’avvocato Luigi Chiappero, da sempre legale della Juventus. E la stessa Turco, in uno dei colloqui esordisce: «Sono qui con i colleghi De Blasio e Chiappero, la metto in viva voce». Sia la Turco che Chiappero potrebbero essere ascoltati a breve dai pubblici ministeri, forse già oggi.

Nei giorni successivi Olivieri avrebbe contattato Lorenzo Rocca, in forza al «Centro per la valutazione e la certificazione linguistica» dell’Università, uno dei due futuri esaminatori del calciatore, e si raccomanda: «Mi ha chiamato Paratici, è più importante di Mattarella». Il Corriere chiarisce però che manca un tassello fondamentale in tutta questa ricostruzione, vale a dire l’intercettazione della telefonata tra il dirigente Olivieri e il ds della Juve