Corriere: “È stato il ds Cherubini l’uomo Juventus a contattare il rettore della Statale di Perugia”

È stato lui a chiedere la prima cortesia al professor Oliviero che ha messo in contatto la Juve e l’Università Stranieri di Perugia. Nei prossimi giorni gli interrogatori

Per orientarsi nel labirinto dell’inchiesta di Perugia sull’esame di Suarez per ottenere la cittadinanza italiana, bisogna leggere Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera. È stata la prima a scrivere che ci sono state tre telefonate tra un’avvocatessa della Juventus e l’Università per Stranieri di Perugia (costringendo la legale a un comunicato in cui di fatto ammette tutto, dice solo che ha fatto solo da tramite).

È stata la prima a scrivere il nome del personaggio pubblico di Perugia che per primo è stato contattato dalla Juventus. Si tratta di Maurizio Oliviero rettore della Statale di Perugia (un’altra università) che a lei ha rilasciato un’intervista in cui ha detto che dopo l’esame Paratici lo ha chiamato per ringraziare ma che il primo contatto con la Juventus è stata un’altra persona.

E Sarzanini per prima ha dato il nome di questo contatto. Si tratta del direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini (umbro). È stato lui a chiamare il rettore della Statale Oliviero.

Poi anche la richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano del calciatore Luis Suarez sarebbe arrivata anche dal direttore dell’area tecnica bianconera Fabio Paratici. È quanto emerge dalle telefonate intercettate dalla procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. Nei prossimi giorni cominceranno gli interrogatori dei testimoni proprio per delineare eventuali altre responsabilità penali e poi gli atti saranno trasmessi ai giudici sportivi che dovranno stabilire se siano contestabili illeciti. E per questo sarà determinante delineare chi abbia incaricato l’avvocatessa Turco di seguire la pratica del calciatore, ma soprattutto in che modo si sia attivato Paratici. Elementi importanti potrebbero arrivare da Oliviero che dovrà anche rivelare chi è «la persona dello staff della Juventus che mi chiamò per primo».