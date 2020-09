CorSport: sondaggio telefonico del Psg con De Laurentiis per Fabian e Koulibaly

Leonardo punta al doppio colpo per 140 milioni. Se con il City non si chiuderà per il senegalese, De Laurentiis si siederà a trattare con il club francese

Il Corriere dello Sport scrive di una telefonata del ds del Psg, Leonardo, al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Un sondaggio per capire a che punto sono le trattative su Koulibaly e Fabian, due suoi vecchi pallini.

“Leonardo ha impiegato lo stretto necessario per farsi vivo, per chiamare Aurelio De Laurentiis e cercare di comprendere a che punto sia lo stato dell’arte intorno a Fabian Ruiz e a Kalidou Koulibaly, due per i quali va pazzo e che potrebbero fare proprio al caso del Psg. Si chiamano telefonate di perlustrazione, queste, hanno un tono amicale, ma sono spudoratamente esplorative, e i protagonisti ne sono consapevoli”.

Per entrambi “basterebbero” 140 milioni, scrive il quotidiano sportivo.

“Per Koulibaly, come è noto, potrebbero (forse) bastare settanta milioni di euro, dopo strenua trattativa; e la stessa somma, sulla quale sarebbe comunque necessario industriarsi in un braccio di ferro, servirebbe per convincere il Napoli a concedere Fabian”.

Leonardo ha voluto fare un primo passo, insomma

“per potersi fare un quadro preciso della situazione, capire cosa l’aspetterebbe, indagare su eventuali concorrenti e sui margini di intervento”.

Tra lunedì e martedì De Laurentiis incontrerà Ramadani a Capri per parlare di nuovo di Kalidou e dell’offerta del City. Ma se non dovessero esserci margini di trattativa, non esiterà a sedersi al tavolo con Leonardo e il Psg.