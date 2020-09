Annullata Sporting-Napoli, positivi alcuni giocatori dello Sporting

Il Napoli lo ha saputo solo dopo essere atterrato a Lisbona all’ora di pranzo. Tre ore inutili di volo. Ora torneranno a Napoli senza aver giocato

L’amichevole tra Sporting Lisbona e Napoli non si giocherà. Alcuni calciatori dello Sporting – sembra tre – sono risultati positivi al coronavirus e quindi a questo punto per evitare possibili contagi, l’amichevole è stata annullata. Il Napoli lo ha saputo solo dopo essere stato atterrato a Lisbona, altrimenti si sarebbe risparmiato il viaggio di tre ore. Quindi il Napoli dovrà sottoporsi inutilmente a sei ore di volo. Sono gli incerti del calcio al tempo del coronavirus.

A questo punto il Napoli giocherà direttamente in campionato contro il Parma per l’esordio in campionato, domenica prossima alle 12.30.