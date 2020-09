Record: il Benfica abbassa le pretese per Vinicius

In vista di una possibile offerta del Tottenham il club portoghese avrebbe deciso di abbassare il valore del cartellino da 60 a 45 milioni

Il coronavirus ha inevitabilmente abbassato le pretese per i cartellini dei calciatori e posto un freno a questa sessione di mercato. Questo non solo in Italia ovviamente. Record riporta la notizia che anche il Benfica ha dovuto fare i conti con le ridotte economie e rivedere il prezzo del cartellino di Vinicius. Il club portoghese, dopo aver acquistato il 25 enne dal Napoli nella passata stagione per 17 milioni di euro, aveva preteso per la sua cessione 60 milioni. Record spiega che adesso sarebbero pronti in vista di una possibile offerta del Tottenham, ad abbassare la richiesta a 45 milioni. Sempre una bella plus valenza per il club portoghese.