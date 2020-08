Sono 130 i nuovi casi di Covid in Campania (59 legati ai rientri dalle vacanze)

Nella nostra regione si contano anche 2 deceduti. In Italia, nelle ultime 24 ore, altri 1411 contagiati e 5 morti. Aumentano i ricoveri (2 in terapia intensiva e 76 in reparti ordinari)

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano dell’epidemia di Covid. I positivi, oggi, sono altri 130 (su 3.631 tamponi), di cui 59 legati ai rientri dalle vacanze. Sono 44 i positivi tornati dalla Sardegna e 14 dall’estero. Purtroppo si contano anche 2 deceduti.

Non va meglio in Italia, dove, nelle ultime 24 ore, si registrano altri 1411 contagiati e 5 morti. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 2 unità mentre quelli nei reparti ordinari sono +76. I tamponi effettuati, oggi, sono 94mila.