Pirlo non gradisce Milik, vuole Dzeko come spalla di Ronaldo

Il cambio di allenatore alla Juventus complica ulteriormente il mercato in uscita del Napoli. Pirlo vuole una prima punta

Uno degli uomini del Napoli sul mercato in uscita è Milik. Il quale ha praticamente chiuso il contratto con la Juventus. Nel frattempo, però, a Torino è cambiato l’allenatore e Pirlo non è molto convinto del polacco. Lui vuole una prima punta per la sua Juve. Si è parlato di Zapata. In realtà il suo primo obiettivo è Dzeko il centravanti della Roma. Per Pirlo è la spalla ideale di Cristiano Ronaldo: uno in grado di creare spazi, che sa giocare con la palla. Una sorta di Benzema. Meno forte, più anziano ma comunque competitivo.