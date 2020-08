I prezzi del Napoli in uscita sono decisamente fuori mercato

L’unico uomo vetrina è Fabian. Tutti gli altri si sono deprezzati, a partire da Allan e Meret emarginati da Gattuso

La sessione di calciomercato del Napoli sarà piuttosto intensa. Soprattutto in uscita. Come abbiamo già scritto per Koulibaly, il principale problema sarà la distanza tra i desideri di Aurelio De Laurentiis e l’effettivo valore dei calciatori del Napoli.

Al di là della narrazione che a Napoli accompagna la gestione Gattuso, è arduo trovare un calciatore che si sia realmente distinto nei suoi otto mesi alla guida del Napoli. Per “realmente distinto” intendiamo che possa aver catturato l’attenzione dei club internazionali. Non bastano le cronache locali, a dir poco parziali.

Barcellona è stato un duro colpo. Ha inesorabilmente evidenziato l’inadeguatezza di tanti calciatori azzurri per determinati palcoscenici. Dopo questa stagione, pensare di vendere Koulibaly a 90 milioni è utopistico. Così come Allan a 40. Il brasiliano ha quasi sempre giocato con Ancelotti, fu tra i protagonisti della notte di Liverpool. Gattuso, invece, l’ha progressivamente relegato in panchina preferendogli Demme e Lobotka. Non infieriamo sulle conseguenze, in particolare modo a Barcellona. Allan è rimasto in panchina nella doppia sfida di Champions, all’andata e al ritorno. Come già scritto, Ancelotti lo vuole all’Everton ma il club non andrà mai oltre i 20-25 milioni.

L’altro uomo sul mercato in uscita è Milik. Il quale ha praticamente chiuso il contratto con la Juventus. Nel frattempo, però, a Torino è cambiato l’allenatore e Pirlo non è molto convinto del polacco. Lui vuole una prima punta per la sua Juve. Si è parlato di Zapata. In realtà il suo primo obiettivo è Dzeko il centravanti della Roma. Per Pirlo è la spalla ideale di Cristiano Ronaldo: uno in grado di creare spazi, che sa giocare con la palla. Una sorta di Benzema. Meno forte, più anziano ma comunque competitivo.

Quindi per il Napoli le operazioni in uscita si complicano. C’è l’esigenza di ridurre il monte ingaggi. Non si può volere la botte piena e la moglie ubriaca. Lozano è un calciatore che ha mercato ma anche in questo caso il Napoli dovrà ridurre le pretese. Il messicano è stato praticamente messo ai margini da Gattuso che gli ha regalato (tranne che a Bologna) solo scampoli di partita. E poi De Laurentiis dovrà decidere cosa fare con Meret anch’egli deprezzato dalla gestione Gattuso.

L’unico uomo da vetrina che ha il Napoli è Fabian Ruiz: anche in questo caso soprattutto per la prima stagione. Altri calciatori da vetrina il Napoli non ne ha. Il resto sono chiacchiere che, com’è noto, sul mercato contano meno di zero.