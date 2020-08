Il giornalista esperto di mercato dà qualche informazione sulla campagna acquisti del Napoli su Twitter

Su Twitter, il giornalista esperto di mercato, Alfredo Pedullà, conferma l’interesse del Napoli per Papastathopoulos, ex Milan. E annuncia che il club partenopeo acquisterà due centrali di difesa, non soltanto uno.

#Papastathopoulos resta in orbita #Napoli. Ne arriveranno due di centrali — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 22, 2020