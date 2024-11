È Pioli l’uomo di De Laurentiis: non dogmatico e aziendalista

La Gazzetta: è lui in pole position per la ricostruzione. Ora sta a lui (in uscita dal Milan) decidere cosa fare del futuro

De Laurentiis vuole Pioli come allenatore del Napoli: esperto, non dogmatico e aziendalista (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport.

Negli ultimi giorni, nella testa di De Laurentiis c’è Stefano Pioli come nome in pole position per la stagione della ricostruzione.

Pioli è il prescelto, perché convince tutti all’interno della società. Ha esperienza in Italia e adesso anche a livello internazionale, sa valorizzare la rosa che la società gli mette a disposizione senza dogmi tattici, ma ragionando e scegliendo il sistema di gioco migliore in base ai giocatori. È un vincente, perché due stagioni fa fu protagonista di una straordinaria rimonta ai danni dell’Inter che gli permise di festeggiare il suo primo scudetto da allenatore. E poi è “aziendalista”, cosa tutt’altro che secondaria in questo momento storico e molto importante per De Laurentiis.

Ora sta a Pioli decidere cosa fare

Il tecnico è legato al Milan da un contratto fino al 2025. Ma il club rossonero ha deciso di cambiare e Stefano lo sa: ora sta a lui decidere cosa fare del futuro.

Pioli potrebbe lavorare quasi da manager, a stretto contatto con il nuovo d.s. Giovanni Manna, anche lui scelto con largo anticipo da De Laurentiis, ma che verrà ufficializzato solo al termine della stagione.

Adesso starà al tecnico decidere.

