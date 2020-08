Pedullà: il Napoli su Papastathopoulos, è tensione con l’Arsenal per Gabriel

I Gunners chiedono il via libera per il centrale del Lione e offrono il greco ex Milan. L’accordo tra i club non c’è ma può succedere di tutto

Il Napoli sta cambiando la linea centrale difensiva. Alfredo Pedullà scrive che andranno via Koulibaly e Maksimovic. In entrata, è noto che il Napoli è su Gabriel il difensore del Lille. Ma su di lui c’è anche l’Arsenal che in contropartita offre Papastathopoulos che è in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Secondo Pedullà, il difensore ex Milan potrebbe arrivare in ogni caso. Ha 32 anni. Per Gabriel, può accadere di tutto, anche che il Napoli lo perda.