Messi, i tifosi del Barcellona forzano i cancelli del Camp Nou per protestare contro Bartomeu (VIDEO)

Dopo la prima contestazione di ieri sera, ce n’è stata una più organizzata. Sono entrati nonostante la vigilanza allo stadio

Si sono già riuniti ieri sera, pochi minuti dopo la notizia del volontario addio di Messi la Barcellona. Lo hanno fatto per chiedere le dimissioni di Bartomeu. Ci hanno riprovato questa sera, ma più organizzati. I tifosi del Barcellona hanno forzato i cancelli, hanno sopraffatto la vigilanza e sono entrati nel Camp Nou per chiedere le dimissioni del presidente del Barça sotto accusa per aver spinto Messi a chiedere l’addio.

Un groupe de supporters du Barça vient de rentrer à l'intérieur du Camp Nou. Débordée, la sécurité n'a rien pu faire.

🚨 Un grupo de aficionados se cuela en el recinto del Camp Nou saltándose los vigilantes de seguridad ❗️ Piden la dimisión de @jmbartomeu