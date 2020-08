De Laurentiis: “Studieremo un nuovo test americano salivare per il Covid”

“Ho dato il via al dottor Canonico di testare tutte le giovanili. Ho chiamato il responsabile di Lega Serie A per chiedergli una convenzione per avere certezza che tutti siano verificati”

Durante il convegno di stamattina a Castel di Sangro, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha annunciato lo studio di un nuovo metodo per testare il Covid. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole.

“Finora abbiamo fatto circa 3000 tamponi nel Napoli, ora studieremo questo nuovo metodo americano che usa la saliva per testare il Covid-19 senza inserimento del tampone nel naso e nella faringe che dà fastidio dopo la terza la quarta, la quarantesima volta. Domani faremo un altro giro di tamponi, intanto”.

Il presidente ha aggiunto:

“Ora ho dato il via al dottor Canonico, nostro medico, di testare anche tutte le giovanili, parliamo di 300 persone. Per ora stiamo bene, siamo in 35 qui e manca solo Petagna che ha preso il virus dal fratello. Ma la nostra attenzione resta alta”.

Infine, per quanto riguarda la ripresa del campionato, De Laurentiis ha annunciato di aver chiesto una convenzione alla Lega di Serie A.

“Il presidente della Legapro ha fatto una convenzione con un gruppo per fare i tamponi alle 60 squadre di quei campionati. Ieri ho chiamato Maurizio Casasco, responsabile sanitario della Lega, dicendogli perché non facciamo anche noi una convenzione per avere la certezza che tutti siano verificati?“.