Corbo: cento poliziotti (più la Digos) per il ritiro del Napoli sono un costo importante per il Viminale

Antonio Corbo, su Repubblica, scrive che oggi comincia il ritiro del Napoli a Castel di Sangro.

“Una buona idea che rischia di essere realizzata male dalle gerarchie intermedie della società”.

Cento agenti dalle 7 alle 24 e la Digos di notte in albergo sono un costo importante per il Viminale. Ma comincia ora una prova per tutti: in emergenza Covid è possibile evitare contagi e calca, bastano le misure predisposte e i tifosi le accetteranno con senso di responsabilità? È un ritiro che chiede civiltà di contegno, guai ad esporre nella ressa i bambini, basta tifosi deliranti in assedio per un selfie.