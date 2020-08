Campania, quarantena per chi torna da viaggi all’estero (o multa da 1000 euro)

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annuncia una nuova stretta: quarantena obbligatoria per chi torna da vacanze all’estero. Oltre all’obbligo di sottoporsi a test sierologico o tampone. In caso di violazione, si rischiano una denuncia penale e una multa di mille euro.

Ieri i nuovi casi sono stati 29, di cui 25 legati al focolaio di Sant’Antonio Abate. Ma nel bollettino non erano compresi, spiega Repubblica Napoli, altri 10 casi di positività riconducibili a cittadini napoletani tornati da un viaggio a Malta.

De Luca dichiara:

«Avendo verificato che alcuni nostri concittadini, dopo un viaggio a Malta, hanno contratto e portato il contagio, si rende inevitabile l’obbligo, per tutti coloro che tornano nella nostra regione, di andare automaticamente in quarantena, pena denuncia penale e sanzione di mille euro per chi viola l’isolamento. La quarantena si interromperà ovviamente non appena avuto eventuale esito negativo del tampone».