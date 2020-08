Nuova ordinanza di De Luca: obbligo di test o tamponi per chi torna da vacanze all’estero

I nuovi contagi di giovani provenienti da Greci e Malta allarmano. Ora chi rientra dall’estero dovrà recarsi all’Asl di appartenenza per sottoporsi a controllo

Nuovo giro di vite della Regione Campania per frenare i contagi. Il governatore De Luca ha emanato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo di sottoporsi a test sierologici e/o tamponi per tutti i cittadini campani che rientrino da vacanze all’estero, anche per quelli che fanno scalo in altri aeroporti o stazioni in Italia. Una misura resa necessaria per i contagi dovuti a giovani di ritorno da Grecia, Malta e Spagna.

Chi rientra dall’estero dovrà recarsi all’Asl di appartenenza per sottoporsi a tampone o esame sierologico. Sarà l’Asl a decidere quale misura adottare.

Intanto, ci si organizza per il weekend di Ferragosto, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Spiagge presidiate, divieto di festeggiamenti allargati, sanzioni drastiche per chi non rispetta le prescrizioni che impongono il distanziamento anche all’aperto”.

Per esempio, il sindaco di Agropoli ha esplicitamente bivacchi e falò in spiaggia e la vendita di bevande in bottiglie di vetro. A Capri sono state cancellate due manifestazioni storiche del 15 agosto e resta in vigore l’obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 4 del mattino.

Anche a Pozzuoli sono state annullate alcune manifestazioni, come i fuochi di Ferragosto sul molo.

A Ottaviano torna l’obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 19 alle 6 del mattino.