Campania, 116 nuovi positivi (di cui 30 provenienti dalla Sardegna e 24 dall’estero)

In Italia i nuovi contagi sono 953, con 4 decessi. Le regioni in cui si registrano più casi sono Lombardia (+110), Veneto (+116), Lazio (+146, di cui 59 provenienti dalla Sardegna)

Sono meno di ieri ma comunque in numero altissimo rispetto a quanto ci eravamo abituati, i positivi in Campania. Nel giro di 24 ore i nuovi casi sono 116 (su 3132 tamponi), di cui 54 legati ai rientri dalle vacanze. Nello specifico: 30 provenivano dalla Sardegna e 24 da altre destinazioni estere. Per fortuna non si registrano decessi.

In Italia i contagi odierni sono invece 953, con 4 decessi. I ricoveri aumentano di 74 unità, ma nelle terapie intensive si liberano 4 posti. Sono stati effettuati 22mila tamponi in meno rispetto a ieri.

Le regioni in cui si registra il maggior numero di casi sono, oltre alla Campania, la Lombardia, con 110 nuovi contagi, il Veneto (+116), Lazio (+146, di cui 59 provenienti dalla Sardegna).