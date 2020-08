Boom di contagi: in Campania sono 138 (in Italia 1210). Mai così tanti dal 3 aprile

De Luca ai giovani: “Al rientro dalle vacanze evitate contatti diretti con familiari anziani”. La Lombardia torna ad essere la regione con più casi (239, di cui 32 a Bergamo). In Abruzzo altri 20 casi

E’ boom di contagi, in Campania e in Italia. Nella nostra regione sono 138 i nuovi casi (su 4.135 tamponi), 29 provenienti dall’estero. E si conta anche un decesso.

Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha rivolto un nuovo appello ai giovani sulla sua pagina Facebook.

“Rivolgo un appello pressante, in particolare ai giovani e a quanti hanno frequentato destinazioni a rischio, a evitare, al loro rientro, contatti diretti con familiari anziani, e a segnalarsi all’Asl di appartenenza. Occorrono consapevolezza e responsabilità”.

Continua a salire il numero di contagiati in Italia. Dopo i 1071 di ieri, oggi si tocca quota 1210. Ci sono anche 7 decessi. Sono 5 i ricoveri in terapia intensiva (ora sono 69 in tutto) e 43 in più negli altri reparti.

Ancora alto il numero di positivi nel Lazio, dove oggi si registrano 184 casi (di cui il 60% legato ai rientri dall’estero e il 35% dalla Sardegna) e un decesso.

La Lombardia torna ad essere la regione con più contagi. Oggi ce ne sono 239. 32 nella sola Bergamo, dove ieri si erano registrati per la prima volta zero contagi.

In Toscana sono 59 in più, 11 ricollegabili a rientri dall’estero, 11 dalla Sardegna.

In Veneto sono sono 145 i nuovi contagi. Altri 20 in Abruzzo, 33 in Puglia e 19 in Umbria. In Friuli Venezia Giulia 24 contagiati.