Tuttosport: il carisma di Gattuso potrebbe convincere Bernardeschi a scegliere il Napoli

La pista potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane. Se il Napoli dovesse ottenere il sì dello juventino, sarebbe più facile trovare un compromesso sulle valutazioni per lo scambio con Milik e sui diritti di immagine

La Juve vuole Milik e il desiderio è ricambiato dall’attaccante polacco, ma le contropartite offerte dal club bianconero non soddisfano De Laurentiis, che accetterebbe uno scambio solo con Bernardeschi. Tuttosport scrive che qualcosa si muove, anche se non è stata aperta ancora ufficialmente una trattativa. Soprattutto, a decidere le cose potrebbe essere un intervento di Rino Gattuso.

“L’ex Fiorentina, già nel mirino del club di Aurelio De Laurentiis in passato, è un pallino di Rino Gattuso. E secondo i ben informati il carisma del tecnico azzurro alla lunga potrebbe convincere lo juventino a prendere in considerazione l’ambizioso progetto dei vincitori dell’ultima Coppa Italia. Sensazioni, non ancora certezze. Al momento Bernardeschi, tornato titolare con Sarri dopo il lockdown, si vede bianconero. Il mercato, però, è solo all’inizio e – al netto dell’ostacolo dei diritti di immagine – nelle prossime settimane la pista è destinata a scaldarsi”.