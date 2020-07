Salvini: “Dopo due ore in mezzo alla gentaglia di Mondragone puzzo” (VIDEO)

Il leader della Lega (che un tempo usava intonare il famoso coro da stadio) in diretta su Facebook firma l’ennesima gaffe. Evidentemente la puzza dei napoletani è contagiosa

Ora puzza lui. E’ l’aggiornamento della volta in cui cantava “senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani”. Evidentemente la puzza è contagiosa, per Matteo Salvini. Il quale dopo essersi preso fischi e offese per un pomeriggio intero a Mondragone, va in diretta Facebook, si annusa la camicia “pezzata” e dice, testuale:

“eh sì, puzzo, sì, puzzo! Se andassi in qualche salotto radical chic mi direbbero, Salvini puzzi! E ci credo, stai tu due ore in mezzo a quella gentaglia”

Il video è stato riproposto su L’Espresso nella rubrica di Wil Nonleggerlo.