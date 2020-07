Il Napoli offre a Osimhen un quinquennale da 2,5 milioni più 500mila euro di bonus

Sula Gazzetta dello Sport i dettagli dell’offerta del Napoli per Victor Osimhen.

“Perché il Napoli l’intera operazione l’ha già programmata, stanziando 50 milioni per il cartellino (il Lilla ne chiede 60, nell’accordo potrebbe rientrare Ounas) e proponendo al giocatore un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti (più 500 mila di bonus)“.

I procuratori dell’attaccante “sembrano ben disposti sull’offerta”. Occorre però sventare la concorrenza del Liverpool.

“Gli agenti sembrano invece convinti che Napoli sia lo step giusto per Victor, per spiccare l’ultimo salto di qualità. E a tifare per Osimhen in azzurro c’è la grande comunità nigeriana di Castel Volturno, composta da oltre 20 mila persone“.