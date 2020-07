Chi ha insegnato al 12enne che ha minacciato Zaha che i neri sono stronzi? Si arrestasse la sua famiglia

Libero commenta l’arresto di un tifoso 12enne dell’Aston Villa per aver rivolto offese e minacce razziste all’attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha.

L’individuazione del responsabile è stata estremamente solerte, e le parole di condanna da parte del club e della polizia decisamente forti. Ma nessuno che si sia preso la briga di andare a cercare chi ha insegnato a questo bambino a essere razzista.

Gli insulti razzisti a giocatori di colore, scrive il quotidiano, non sono una novità. Ma è una novità

“l’età del minaccioso razzista: 12 anni. E lo è anche il fatto che sia stato non solo rapidamente identificato, ma anche arrestato. E lo è anche che, come se nessuno si fosse accorto dell’anagrafe del reo, nessuno si sia posto un’ovvia domanda: 12 anni? Ma dove vive questo bambino? Perché di bambino si tratta, e in quanto tale molto facilmente non sa quel che dice, e altrettanto probabilmente copia da qualcun altro”.

Invece nulla. La polizia delle West Midlands ha annunciato su Twitter l’arresto del dodicenne scrivendo: «Nessun razzismo sarà tollerato». E ringraziando chi ha collaborato alla sua cattura. E il manager del Crystal Palace ha dichiarato: «Per questo deprecabile individuo non ci sono scuse». L’Aston Villa ha perfino fatto sapere che squalificherà a vita il bambino.

“E non una parola per chiedersi chi avrà guidato la sua manina. Sarebbe bastato contare fino a dieci e un paio dubbi sarebbero venuti: chi ha convinto il preadolescente che i neri sono “stronzi”? Non sarebbe il caso di cercare e mettere ai ceppi costoro, tipo i genitori, i cugini, la nonna, chiunque gli fosse vicino, o i parenti di qualche amichetto dominante, purché almeno maggiorenni? O ancora, non sarà che qualcuno ha usato il dodicenne come scudo umano, e quelle parole non sono proprio sue? Niente: solo un’inattesa efficienza della polizia inglese e ferme condanne da parte dei “giusti””.