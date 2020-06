Lo studio del virologo Clementi supporta le ipotesi di Zangrillo

Per lo studio che lei ha fatto, e su cui Zangrillo ha fondato la sua affermazione-shock: “Il virus è clinicamente scomparso”.

Sì, capisco. Perché Alberto Zangrillo dice che il virus è “clinicamente finito”, e usa come parallela leva il mio studio. Qualcuno pensa di metterlo in discussione? Non credo proprio.

E lei si sente sicuro?

Partiamo quindi da quel lavoro. È vero che dimostra un abbattimento della forza del Coronavirus?

Che cosa è cambiato nel Coronavirus da febbraio a marzo?

E così ha scoperto la minore virulenza del Coronavirus:

“Se in un tampone del primo gruppo si rileva un indice di 70mila, nel secondo si aggirava intorno a 700. Una differenza stratosferica. Da inizio maggio nei nostri reparti non arrivavano più malati con sintomi gravi il virus per sopravvivere non deve uccidere il suo ospite. Il cambiamento per ora è nell’intensità, ma non è ancora avvenuto sul piano genetico. Il virus tuttavia diminuisce la carica virale per adattarsi all’ospite”.