Zangrillo: “Non ho detto che il virus è scomparso, ma che clinicamente è inesistente”

Il professor Zangrillo è intervenuto a Radio 24 per chiarire il suo punto di vista sul Covid-19. Ieri aveva dichiarato che il virus “è clinicamente scomparso”. Parole che hanno ovviamente scatenato polemiche e reazioni molto dure nei suoi confronti, tra scienziati.

Oggi Zangrillo dichiara:

“Non sono assolutamente pentito di quanto detto. Sono rinfrancato dalla forza della verità, perché quello che ho detto non è che il virus è scomparso, come maliziosamente qualche testata ha messo nei titoli. Io sono certo che il virus sia ancora tra di noi, però ci sono tanti virus tra di noi. Io ho detto testualmente “il virus è clinicamente inesistente, scomparso“. Se uno omette il clinicamente per farmi del male, fa del male a sé stesso”.