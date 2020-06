Agnelli: «Per me vota Lotito». Lotito: «Per me vota Agnelli»

Ieri i club di Serie A hanno bocciato l’algoritmo di Gravina. L’Assemblea di Lega ha respinto la proposta con 16 voti e 4 astenuti. E’ stato approvato il modello con la media punti. In caso di stop, si assegnano solo i posti per l’Europa. Niente scudetto.

Sul punto, scrive il Corriere dello Sport, il presidente della Juve, Andrea Agnelli, ha sgombrato il campo ad eventuali dubbi.

Ha detto così.

Lotito, a quel punto, scrive il quotidiano sportivo,

“ha capito che la battaglia a quel punto era persa e ha spiegato: «La mia opinione non conta nulla perché in Consiglio Federale dovrò portare la linea dell’assemblea». Almeno tra i due presidenti di Juve e Lazio il clima è stato disteso tanto che alla fine, quando è stato necessario votare, Agnelli ha scherzato («Per me vota Lotito») e il collega laziale ha ribattuto: «Per me vota Agnelli»”.