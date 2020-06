I club di Serie A bocciano l’algoritmo (facitece sta’ quiete)

L’Assemblea di Lega respinge con 16 voti e 4 astenuti. Approvato il modello con la media punti. In caso di stop, si assegnano solo i posti per l’Europa

Algoritmo addio. Comincia a fare caldo, i corsi universitari sono fermi. L’estate si annuncia complessa, evitiamo di renderla ancora più complicata.

Come previsto, l’Assemblea di Lega Serie A ha bocciato l’idea dell’algoritmo. Il Piano B approvato è quello all’italiana: media punti per stabilire le qualificazioni in Europa. In caso di stop, lo scudetto non sarà assegnato così come le retrocessioni non saranno ratificate a meno che non siano avvenute aritmeticamente.

Sedici club più quattro astenuti hanno approvato il modello che possiamo definire alla romana o all’italiana. Comprensibile per tutti.

Dispiace per gli insegnati di matematica che avevano già ricevuto numerose richieste per lezioni private.