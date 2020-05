Tuttosport: Il Napoli pensa al rinnovo di Milik per darlo in prestito alla Juve

Che la Juve abbia puntato Milik non è un mistero, come non lo è il fatto che il presidente De Laurentiis non abbia intenzione di svendere l’attaccante polacco. I possibili scenari secondo quanto riporta Tuttosport sono al momento 3

Incastri diversi e tutti in teoria possibili, a patto che il Napoli apra agli scambi. Al momento non è così e per questo i ben informati non scartano una seconda via: ossia un rinnovo di Milik finalizzato all’immediata cessione alla Juventus in prestito biennale con obbligo di riscatto. Una formula che permetterebbe ai bianconeri di rimandare (e diluire) l’investimento nel tempo e al Napoli di mantenere il prezzo più alto perché a quel punto non si tratterebbe di cedere un giocatore a un anno dalla scadenza. Ovviamente Milik dovrebbe dare il proprio assenso al prolungamento e in questo momento sembra difficile. Non impossibile, però. Soprattutto se nei prossimi mesi l’ex Ajax dovesse capire che non esistono altre strade per raggiungere Torino già a settembre