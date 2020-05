Sky: Mertens in grande forma. 4 chili in meno e umore al top

La partitina andata in scena oggi a Castel Volturno parla di un Dries Mertens che si è presentato in grande forma alla ripresa del calcio

Sky Sport parla di un Dries Mertens in forma smagliante quello che si sta vedendo in questi giorni a Castel Volturno.

Lo ha dimostrato anche oggi nella partitina in famiglia andata che si è svolta sotto gli occhi attenti di Rino Gattuso

L’attaccante belga è andato subito a segno insieme a Matteo Politano, facendo vedere gli esiti del lavoro svolto in queste settimane di lockdown

Secondo i colleghi di Sky, inoltre, l’attaccante si sarebbe presentato in ritiro con circa 4 chili in meno e in forma smagliante. Anche l’umore del ragazzo e al top.