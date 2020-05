Repubblica: anche i tifosi della Fiorentina iniziano a chiedersi se sia giusto riprendere a giocare

La tifoseria non si è mai esposta ufficialmente, ma dopo i nuovi positivi viola sui social sono cominciati ad emergere dei dubbi

Le tifoserie della Serie A sono spaccate tra chi è favorevole e chi contrario alla ripresa del campionato. Per il no si sono schierati apertamente gli ultras di Bergamo, Brescia ma anche Genoa e Napoli. Chi non si è espresso ufficialmente sono i tifosi della Fiorentina. Ma anche tra questi, adesso, iniziano a farsi avanti dei dubbi. Lo scrive Repubblica Firenze.

“I tifosi viola non si sono esposti ufficialmente ma specie sui social, dopo l’esito dei tamponi in settimana che hanno rivelato tre nuovi giocatori positivi al coronavirus, in molti si chiedevano se fosse davvero il caso di proseguire alla ricerca di un finale di campionato comunque surreale. Certo, il segnale della ripartenza del calcio sarebbe comunque forte. La sensazione è che regni una comprensibile incertezza”.