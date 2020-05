Dieci i positivi in Bundesliga e Serie B. La Faz: lo 0,58%.

Conclusa la prima tornata di esami, in settimana si svolgerà la seconda. I nomi non vengono resi noti. Le squadre continuano ad allenarsi

Sono dieci i positivi al coronavirus – tra calciatori e staff – nella prima tornata di tamponi in Bundesliga e Bundesliga 2. Dei tre del Colonia – due calciatori e un massaggiatore – si sa. In totale sono stati effettuati 1.724 test corona in 36 club. Sono stati analizzati campioni di giocatori e personale tecnico e fisioterapisti. Cinque i laboratori utilizzati. La Faz scrive che i positivi sono lo 0,58%. Le squadre continueranno ad allenarsi così come ha fatto il Colonia.

I dieci casi di infezione sono stati segnalati alle autorità sanitarie. I nominativi non sono stati resi noti. In settimana i test saranno ripetuti. Soprattutto perché – spiega la Lega tedesca – «uno dei compiti di questo secondo round è ridurre la probabilità di risultati “falsi negativi” che non possono mai essere completamente esclusi».