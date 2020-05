Gazzetta: la coppia Manolas-Koulibaly resta un sogno irrealizzabile

Avrebbero dovuto rappresentare la difesa azzurra ma hanno giocato poco insieme e anche adesso non potranno farlo per l’infortunio del greco

La Gazzetta dello Sport oggi ripercorre gli entusiasmi e soprattutto la delusione della coppia Manolas e Koulibaly. Quando l’estate scorsa il Napoli acquistò il difensore greco erano grandi infatti le aspettative di vederli giocare insieme e vedere alto il muro difensivo azzurro. Purtroppo quel sogno è rimasto un sogno

La storia di questa travagliata stagione ci ha raccontato che, per una serie di infortuni i due hanno giocato davvero poco insieme.

Dunque di fatto Gattuso insieme non li ha mai visti e non li ha mai potuti allenare sui movimenti. Infatti in Coppa Italia non hanno mai giocato insieme e le presenze in campionato di coppia sono solo 7 da titolari, non contando quei miseri 3’ col Parma.