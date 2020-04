Spagna, Ministro dello Sport: “La ripresa del calcio dipenderà dal Ministro della Salute”

Anche in Spagna si affronta la questione della ripresa del calcio e anche in questo caso non si riesce ad arrivare ad una decisione, ma toccherà attendere gli sviluppi della situazione sanitaria. Come ha dichiarato oggi il ministro spagnolo della Cultura e dello Sport Josè Manuel Rodriguez Uribes a radio Cope, la ripresa dello sport agonistico nel Paese e in particolare del campionato di calcio sarà decisa dal suo omologo sanitario.

“Tutto dipenderà dal Ministero della Salute”