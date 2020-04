Gallera: in Lombardia dati in diminuzione, anche se ancora non c’è un crollo

Il punto sull’epidemia nella regione. +1079 positivi. Altre 297 vittime nelle ultime 24 ore. L’assessore al Welfare: “Dato in crescita ma contenuto”

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha offerto il solito resoconto della situazione del territorio rispetto all’epidemia di Covid-19.

I positivi sono complessivamente 51.534 (+1079). Un dato in diminuzione rispetto a ieri ma con meno tamponi effettuati rispetto a 24 ore fa. I ricoverati in reparti diversi dalla terapia intensiva si riducono, segnando un valore negativo, -95 (totale 11.914). Sono in aumento i guariti (+184), che ora sono a un totale di 13.863 persone.

In Terapia Intensiva +26 accessi. Un incremento che Gallera definisce rientrante nella fisiologia dell’epidemia, ma comunque non tale da esercitare una pressione importante sugli ospedali, come avveniva fino a pochi giorni fa.

Il dato relativo ai decessi registra ancora 297 morti nelle ultime 24 ore. Un dato in crescita rispetto a ieri, anche se, ha dichiarato Gallera, “la crescita è contenuta”.

I dati provinciali confermano la crescita contenuta. Bergamo +103 (ieri era +124), Brescia +137 (ieri +160), Como +89 (ieri +65), Cremona +27 (ieri +79), Lecco +34 (ieri +509), Lodi +23 (ieri +17).

Milano cresce ancora, ma rallenta. Ieri erano +411 i casi. Oggi sono +308.