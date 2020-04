Gallera: “Il dato di Milano ci preoccupa. Serve più determinazione”

Il punto sulla situazione in Lombardia. Altre 249 vittime. I positivi sono +1337 ma a fronte di un aumento dei tamponi. In provincia di Milano i casi sono in crescita: +411

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha fatto il punto sull’epidemia di Covid-19 in Lombardia.

Ad oggi i positivi sono 50455, con un incremento di +1337. In 24 ore sono però aumentati anche i tamponi di circa 2mila unità. Solo 7 i ricoverati in più (per un totale di 12009). In terapia intensiva si svuotano altri 9 posti (totali 1317).

Resta il terribile dato dei decessi, anche se notevolmente ridotto rispetto alle scorse settimane. Oggi si contano altre 249 vittime del virus. Ieri erano 345.

Per quanto riguarda l’andamento delle province, Bergamo e Brescia si mantengono stazionarie nell’aumento dei casi. La prima con +124 rispetto ai +273 di ieri. Brescia con +160 rispetto ai +166 di ieri.

Preoccupa invece non poco il caso di Milano, con +411 casi.

Gallera ha dichiarato:

“E’ un dato che non ci fa ancora stare tranquilli. Sale, si stabilizza e poi risale ancora. E’ un dato preoccupante. Ancora non siamo riusciti a dare un netto indirizzo alla linea. Lo sforzo deve essere più determinato degli altri. Non uscire oppure uscire assolutamente protetti per evitare di infettare e essere infettati”.