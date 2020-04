Da lunedì si può correre. Attorno a casa, all’alba o di sera, e con la mascherina

Con una nuova ordinanza in vigore dal 27 De Luca avvia il “disgelo”: aperte due finestre per il running, dalle 6:30 alle 8:30 e dalle 19 alle 22. Allungato anche l’orario per la consegna delle pizze, fino alle 23

E’ il primo segnale di vero disgelo, in Campania. Con una nuova ordinanza, in vigore dal 27 aprile, De Luca apre due finestre di libertà ai runner: da lunedì si può tornare a correre. Certo, solo “in prossimità della propria abitazione”. Certo, “con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente”. Certo, “con l’uso obbligatorio della mascherina”. Certo, solo dalle 6,30 alle 8,30 del mattino, o dalle 19 alle 22. Ma si può tornare a correre.

Il governatore ha dunque cominciato ad allentare i cordoni, concedendo il diritto alla “attività motoria”, finita ormai l’epoca in cui il runner era l’untore nemico della pubblica sicurezza. E’ il vero inizio di fase 2, a dispetto degli “scemi” che vorrebbero riprendere già con la movida.

De Luca, poi, con la nuova ordinanza ha leggermente modificato gli orari di apertura al “delivery” di bar, ristoranti e pizzerie (fortemente criticati dagli esercenti). I nuovi orari, più larghi dei precedenti, sono: dalle 7 con ultima consegna alle 14 per “bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari”; per i ristoranti e le pizzerie, invece, dalle 16 con consegna alle ore 23. Ma si potrà aprire prima e dopo questi orari per le pulizie e l’organizzazione del lavoro.