De Luca: “Andamento dei contagi positivo, possiamo pensare a riaprire”

Il presidente della Regione Campania ricorda però che non si torna a fare la “movida”: «C’è gente che si è bevuta il cervello»

Il presidente della Regione Campania De Luca in conferenza stampa

In relazione alla fase due, non perderemo un minuto di tempo se la situazione sarà tranquilla, altrimenti non ascolteremo nessuna pressione, ma faremo quello che sarà necessario per tutelare la vita dei nostri familiari.

Abbiamo verificato cosa è successo negli ultimi 10 giorni per capire se siamo in una fase di contenimento del contagio.

Dal 12 aprile i numeri sono stati 66-99-38-80-64-37-41-45-61-50-44. La valutazione che hanno fatto i nostri medici e gli esperti del Cotugno ci presentano un quadro rassicurante.

Avendo da 10 giorni questa situazione stabilizzata credo che possiamo consentirci di prendere decisioni di maggiore flessibilità e prime riprese delle attività economiche. Chiarisco che il rigore nei comportamenti dovremmo mantenerlo, il distanziamento sociale dovremmo mantenerlo. Sarà obbligatorio indossare le mascherine. Non torniamo a come eravamo 3 mesi fa. C’è chi chiede se si può riprendere la movida? È gente che si è bevuta il cervello, riprendiamo in un contesto di prudenza e di tutela rispetto ai pericoli di ritorno dei contagi.

Da lunedì riaprono le librerie, la mattina apriranno bar e pasticcerie mentre nel pomeriggio le attività di ristorazione sempre con consegna a domicilio e sempre con le dovute regole sanitarie (guanti, mascherine e misurazione della temperatura)

Credo che nella giornata di domani faremo degli aggiustamenti sugli orari, ma manterremo lo schema contenuto nell’ordinanza approvata ieri.

Non tutte le richieste fatte sono state accolte perché abbiamo deciso di mantenere un po’ di prudenza. Manca una settimana alle decisioni del Governo nazionale e vedremo le decisione della task force che ci diranno cosa potremmo fare. Per una settimana possiamo aver un po’ di pazienza. Stiamo cercando di venire in contro a tutti mantenendo al linea della Campania.