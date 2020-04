Braithwaite: «Mi alleno molto di più rispetto alle indicazioni del Barcellona»

“Il programma atletico del Barça costituisce solo un terzo del mio allenamento, ho aggiunto molto di più. Esercito la mia velocità e resistenza. Ora mi alleno con molta più attenzione rispetto a prima, quindi tornerò in una forma fisica migliore”.

L’ultimo acquisto di mercato (è stato acquistato a gennaio per sopperire alle assenze di Suarez e Dembélé), è tornato a Madrid prima del lockdown perché ancora non aveva una casa a Barcellona. Si allena nella palestra del suo seminterrato. Corre e si esercita con la palla in giardino.

“Devo essere un titolare e un goleador. Quando giochi per il Barcellona, ​​hai così tante opportunità per segnare. Quindi non ho dubbi che segnerò tanto. È il motivo per cui sono qui”.

Braithwaite, che finora ha giocato solo tre partite con il Barcellona, è convinto che il lavoro duro paga e che quello che sta facendo adesso lo ricompenserà.

“Ora c’è una pausa, lo vedo come un vantaggio. So che non c’è nessuno che si sta allenando e sta lavorando come me. Al mio ritorno sarò pronto fisicamente e mentalmente”.

Nel frattempo, troverà Suarez guarito. Ma la competizione non lo spaventa.