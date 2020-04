Brad Pitt imita il dottor Fauci e distrugge Trump (VIDEO)

Al Saturday Night Live, l’attore s’è trasformato nel capo della task force anti-coronavirus americana, ha passato in rassegna tutte le gaffe del Presidente e ha poi ringraziato lo scienziato per “la calma in questo periodo snervante”

Anthony Fauci, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti nonché primo consigliere scientifico della Casa Bianca da anni, l’aveva detto: “Mi piacerebbe che fosse Brad Pitt a impersonarmi un giorno”.

Ed ecco qua. Al Saturday Night Live, ieri sera, Brad Pitt s’è trasformato per qualche minuto nel capo della task force anti-coronavirus americana, e ha usato l’imitazione per distruggere letteralmente il Presidente Trump.

Pitt-Fauci ha passato in rassegna i commenti sulla gestione della pandemia di Trump, tutte le sue gaffe fino alla più clamorosa, l’ultima, nella quale immagina l’ingestione di disinfettante per uccidere il virus.

Alla fine dello sketch, l’attore torna in sé e ringrazia Fauci per la sua “calma e chiarezza in questo periodo snervante”.