Gli USA stanno perdendo la guerra: “più morti che in 10 anni di Vietnam”

Le cifre se ne stanno lì, impietose, su una scala che sale verso un picco simbolico che per gli americani è una sconfitta solenne: i 58.000 morti della guerra del Vietnam. La Covid-19 per ora ha fatto, sul territorio USA, più di 47.000 vittime in un paio di mesi e tutte le proiezioni danno per spacciate altre migliaia di cittadini.

La metafora bellica, da subito utilizzata un po’ ovunque, negli Stati Uniti rimbomba più che altrove. La CNN ricorda che la dolorosa guerra di Corea fece “appena” 35.000 morti. Ma erano morti “lontani”. Ora “se non conosci qualcuno che è morto di questa malattia, puoi essere sicuro che il bilancio delle vittime include parenti di persone di cui hai sentito parlare. Il fratello della senatrice Elizabeth Warren è morto, per esempio”.

E questi sono solo i numeri “ufficiali”, per tutti gli esperti al ribasso rispetto alla realtà di un Paese che ha un sistema sanitario fondato sulla combo assicurazioni-lavoro. In questo momento ci sono quasi 30 milioni di disoccupati, che quindi non hanno più un’assicurazione sanitaria. Sono tutti potenziali ammalati che difficilmente ricorreranno alle costosissime cure in ospedale, aumentando vertiginosamente il rischio di morirne e di non rientrare nemmeno nelle statistiche ufficiali.

Nel frattempo le autorità sono occupate in queste ore a tentare di spiegare agli americani che no, non è il caso di ingerire disinfettanti nel tentativo di uccidere il coronavirus. Nonostante il Presidente Trump abbia ipotizzato il rimedio in conferenza stampa, lasciando di stucco la comunità scientifica internazionale. C’è una percentuale di popolo americano, si teme, pronta a prenderlo in parola.