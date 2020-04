Borrelli: «Al momento non abbiamo carenza di tamponi»

Il capo della Protezione civile ha dichiarato che non esistono problemi di alcun tipo nella somministrazione di tamponi. Al momento, ha detto, ce ne sono

Durante la conferenza stampa della Protezione civile, Angelo Borrelli ha escluso che in Italia, al momento, manchino i tamponi per valutare la positività dei cittadini. A chi gli chiedeva come mai c’è ancora chi, tra medici e cittadini, lamenta la difficoltà ad essere sottoposti al test, il capo della Protezione civile ha risposto:

«Dal tavolo che abbiamo con il commissario Arcuri si rileva che da giorni non abbiamo indicazioni di carenze logistiche relativamente ai tamponi. Quindi confermo che al momento i tamponi ci sono».